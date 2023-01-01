Aydın’ın Köşk ilçesinde AK Parti’ye 2022’nin son ayında 180 kişi katılarak üye oldu.

Aydın’ın Köşk ilçesinde AK Parti’ye 2022’nin son ayında 180 kişi katılarak üye oldu.

AK Parti Köşk İlçe Başkanı Halil Mollaoğlu, partiye katılımlar konusunda yaptığı konuşmasında: “Bu ay içerisinde Köşk’te partimize katılım sayısı 180 oldu. İnşallah hedefimiz yüzde 70’e ulaşmak. Koca çınarın altında herkesin yeri var ve herkesi AK Parti’ye davet ediyoruz.

“Türkiye tutulamaz konuma geldi”

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ise “Son yıllarda dünya konjonktüründeki son gelişmeler gösterdi ki artık Türkiye’nin tutulamaz konuma geldiğini tüm dünya görmesine rağmen halen ülke sınırları içerisinde bunu görememiş, deve kuşu gibi kafasını toprağa gömmüş bazı insanlar var. O açıdan herkesin kendini yeniden gözden geçirmesi çok önemli. Yerel Yönetimlerden Sorumlu AK Parti Genel Başkan yardımcımız Mehmet Özhaseki’nin de söylediği gibi iyi insanı tespit etmenin yöntemi kötü insanların okları kime hedef gösteriyorsa ahir zamanın da iyisi odur. Bütün dünyada terör devleti olarak ifade ettiğimiz Amerika’nın istemediği tek insan Tayyip Erdoğan. Yunanistan’ın, PKK Terör Örgütünün, Türkiye’yi parçalayıp bölmek isteyen FETÖ’nün, kötü niyetli grupların istemediği tek insan Tayyip Erdoğan. Demek ki biz doğru adresteyiz. İyi insanın arkasındayız. Doğru işler yapan biri olarak herkes tarafından tescillenmiş bir insanın arkasındayız. İşte bu Türkiye’nin 100. yılı olarak ifade edilen ve kalkınmada ilk 10 ekonomi arasına girilecek olan bu dönemde bütün Türkiye’deki yaşayan, ülkenin birliğine ve bütünlüğünü düşünen, gelecek nesillere refahı bırakacak sevgisi olan herkesin koca çınarın altında yeri olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.