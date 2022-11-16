Aydın’ın Köşk ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 210 kilogram sahte bal ele geçirildi.

Aydın’ın Köşk ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 210 kilogram sahte bal ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar üreten, aracılık yapa ve satan şahıslara yönelik çalışmalar çerçevesinde Başçayır Mahallesi’nde bir eve baskın düzenledi. Hakkındaki yakalama kararına istinaden N.K. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Baskında ev ve deposunda yapılan aramada ise piyasaya sürülmek üzere hazır vaziyette bulunan 210 kilogram sahte bal ele geçirildi. Ele geçen sahte ballar, Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken, şüpheli N.K. hakkında adli işlem başlatıldı.