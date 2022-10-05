Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, yapımı devam eden Alparslan Türkeş Caddesine yeni bir su şebeke hattı kazandırıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, yapımı devam eden Alparslan Türkeş Caddesine yeni bir su şebeke hattı kazandırıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, sağlıklı ve sürdürülebilir altyapı hizmetlerini genele yaymak için çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin alt yapı gereksinimlerini belli bir plan ve program çerçevesinde giderdiklerini belirterek, KOSKİ Genel Müdürlüğünün Konya genelinde yeni içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları ile mevcutta kullanılan içme suyu temin ve dağıtım sistemini rehabilite etmek ve yeni su temin sistemi kurmak üzere kayıp kaçak oranlarını en aza indirecek projeleri sürdürdüğünü ifade etti. Yapımı Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen; Gazze Caddesi ile Karaman Caddesi’ni birbirine bağlayacak Alparslan Türkeş Caddesi’nde12 kilometre uzunluğunda yeni bir su şebeke hattı oluşturma çalışmalarının başladığını kaydeden Başkan Altay, “4 kilometresi tatlısu, 8 kilometresi de şehir içme suyu şebeke hattı olacak yeni su şebeke hattımızda farklı çap ve ebatlarda basınca, darbeye ve çürümeye karşı 100 yıl dayanıklı polietilen boruları kullanıyoruz. Sağlıklı ve uzun ömürlü su hizmeti sunmak, içme suyunda Avrupa Birliği ve Türkiye kalite standartlarını tesis etmek için modern bir su yönetim sistemi kurmayı amaçlayan idaremiz, bölgedeki su yönetiminin genel etkinliğini ve verimini de artıracak” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün kış aylarından önce tamamlayarak devreye almayı planladığı yeni su şebeke hattı 10,5 milyon liraya mal olacak.