Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek dalgıç pompaları çalıştıran fotovoltaik sistemin meyvelerini toplamaya başladı. Güneş enerjisinden faydalanan ve kurulum maliyetini 5 yıl içerisinde amorti eden sistem, elektrik harcamalarını en aza indirirken KOSKİ’yi yüksek maliyetli enerji nakil hatları kurma masrafından da kurtarıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek dalgıç pompaları çalıştıran fotovoltaik sistemin meyvelerini toplamaya başladı. Güneş enerjisinden faydalanan ve kurulum maliyetini 5 yıl içerisinde amorti eden sistem, elektrik harcamalarını en aza indirirken KOSKİ’yi yüksek maliyetli enerji nakil hatları kurma masrafından da kurtarıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, sorumluluk alanına giren mahallelerdeki su kuyularının harcadığı elektrik sarfiyatını minimize etmek amacıyla kurduğu fotovoltaik sistemle kara geçti. Güneş enerji panelleri sayesinde güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren, böylelikle de kuyu pompalarının çalışmasını sağlayan fotovoltaik sistem, oluşturduğu maliyeti 5 yıl içerisinde amorti etti. Toplam 4.6 milyon liraya mal olan ve 30 yıl kullanım ömrüne sahip fotovoltaik sistem, KOSKİ Genel Müdürlüğüne sadece 2022 yılında 1 milyon 500 bin lira kazandırdı. Fotovoltaik sistem, aynı zamanda KOSKİ’yi maliyeti ortalama 15 milyon lira olan enerji nakil hatları kurma masrafından da kurtarıyor. Elektrik harcamalarını en aza indirirken, elektrikten de büyük oranda tasarruf sağlayan sistem, enerji nakil hatları kuyulara uzak olan bölgelerde büyük bir eksikliği de gidermiş oluyor. 30 farklı noktada, muhtelif güçlere sahip toplam 530 kilowatt güneş enerji sistemi kuran Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, depolarda güvenlik kameraları, SCADA, haberleşme ve klorlama sistem enerjilerini fotovoltaik sistemden temin etmeye devam ediyor.

Güneş enerjisinden faydalanan sistem, gökyüzünün aydınlanmasıyla birlikte kesintisiz su üretimi yapıyor. Havanın kararması ile devre dışı kalan sistem, bölgenin su ihtiyacı halinde kuyu şebeke elektriği ile su üretimine devam edebiliyor.