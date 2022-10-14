Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün, KONESOB’a bağlı Konya Sıhhi Tesisat, Kaloriferciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile yaptığı “İşe Başlama Durum Belgesi Protokolü” atılan imzalarla yenilendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün, KONESOB’a bağlı Konya Sıhhi Tesisat, Kaloriferciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile yaptığı “İşe Başlama Durum Belgesi Protokolü” atılan imzalarla yenilendi.

Protokol çerçevesinde işlemler, KOSKİ standartlarına uygun şekilde, odaya kayıtlı esnaf tarafından, zaman ve maliyetten tasarruf edilerek gerçekleştiriliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, hem tüketicinin hem de esnafın işlerini kolaylaştırmak, maliyetleri minimize etmek ve zamandan tasarruf sağlamak için yeni projeler üretmeye devam ediyor. Konya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğine (KONESOB) bağlı Konya Sıhhi Tesisat, Kaloriferciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile yapılan “İşe Başlama Durum Belgesi Protokolü” yenilendi. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen protokol yenileme buluşmasında imzaları, KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir ve KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak attı.

“En önemli önceliğimiz vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak”

Protokol sayesinde, belli bir standardın oluştuğunu bunun da önemli bir kazanım olduğunu belirten KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, “Şehrin su ve kanalizasyon alt yapı hizmetlerini aksatmadan, kusursuz bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tek ve en önemli önceliğimiz vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak. Bu protokol sayesinde artık kayıt dışı faaliyetlerden doğan problemlerin önüne geçmek daha kolay hale geldi. KOSKİ standartlarına uygun hareket eden tesisatçılarımız, işlerini zamanında ve sorunsuz yapıyor. Masraflar minimize edildi ve zamandan tasarruf sağlanmış oldu” dedi.

“İşlem süreçleri daha kontrollü ve kurumsal bir safhaya ulaştı”

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak’ta, KOSKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte 4 yıl önce başlatılan sürecin olumlu bir seyir izlediğine dikkat çekerek, “Sayaç Durum Belgesi Protokolümüzü yenileyerek imza törenimizi gerçekleştirdik. İmzaladığımız protokol ile işlem süreçleri daha kontrollü ve kurumsal bir safhaya ulaştı. İşbirliğimizden hem Konya halkı hem de Konya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği adına biz memnunuz. Örnek olan protokolümüzün esnafımıza ve sanatkarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.