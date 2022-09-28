Sürekli büyüyen ve gelişen Konya’da mevcut kaynakları en doğru biçimde kullanarak gelecek nesillere yaşanılabilir bir şehir bırakmak için akıllı altyapı sistemlerine büyük önem veren Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk yerli ve milli Coğrafi Bilgi Sistemlerinden biri olan KOSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi’ni Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi’ne entegre etti.

Sürekli büyüyen ve gelişen Konya’da mevcut kaynakları en doğru biçimde kullanarak gelecek nesillere yaşanılabilir bir şehir bırakmak için akıllı altyapı sistemlerine büyük önem veren Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk yerli ve milli Coğrafi Bilgi Sistemlerinden biri olan KOSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi’ni Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi’ne entegre etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin ilk yerli ve milli Coğrafi Bilgi Sistemlerinden biri olan KOSKİ Coğrafi Bilgi Sistemi’ni (CBS) Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi’ne entegre etti. Türkiye’nin en geniş coğrafyasına hizmet veren Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, altyapı projelerinin planlama, yapım ve işletme süreçlerinde verilerin toplanması, depolanması ve analizi gibi kritik ihtiyaçlara çözüm üreten, milli kaynaklar kullanılarak geliştirilen KOSKİCBS ile 31 ilçede 36 bin kilometre uzunluğundaki 6 farklı su şebekesini ve 3 binden fazla üst yapı tesisini sorunsuz bir şekilde kontrol edebiliyor.

Artık tüm veriler ortak bir havuzda toplanacak

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün, coğrafi verilerini ulusal coğrafi veri alt yapısına uygun hale getirerek, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi’ne entegre ettiğini ve diğer kurumlarla veri paylaşmak üzere hazır hale getirdiğini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ve altyapısına ilişkin; kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması, hedef ve stratejilerin oluşturulması, coğrafi veri temaları içerisinde yer alan coğrafi veri ve bilginin üretilip güncelliğinin sağlanması belirli standartlara bağlanmıştır. Bu amaçla KOSKİ Genel Müdürlüğü’müz Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi’ne entegre olan ilk kurumlardan olmuştur” dedi.

KOSKİ Eylem Planının hazırlanmasına da katkı sundu

KOSKİ verilerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile anlık olarak paylaşıma açıldığını, diğer kamu-özel kurum ve kuruluşlarının bu verilere tek noktadan ulaşmasına imkan tanındığını ifade eden Başkan Altay, “Herkes için güncel coğrafi veri erişilebilirliği ve bunun sürdürülebilir yönetimini sağlamak, tüm süreçlerde coğrafi verileri etkin kullanan coğrafi bilgi hizmetlerini yaygınlaştırmak ve kurumsal süreçlerin yenilenme ve dönüşümüne imkân sağlayacak coğrafi bilgi endüstrisini geliştirme amacını taşıyan ‘Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı’nın hazırlanması safhalarında Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü bir paydaş olarak katılım sağlamış ve süreçlere katkı sunmuştur” ifadelerini kullandı.