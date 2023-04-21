Aydın ile İzmir arasında tarımsal ticaret için büyük önem taşıyan Köşk-Ödemiş Karayolu Projesi Resmi Gazete’de yayınlandı.

Aydın - Denizli Otoyolu ve Bağlantı Yolları Projesi çerçevesinde Köşk - Ödemiş Devlet Yolu trafiğinin otoyola bağlanması amacıyla hayata geçirilen proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı. Tarımsal ticaret açısından büyük önem arz eden ve güzergahta bulunan mahallelere de ulaşım kolaylığı sağlayacak olan Köşk - Ödemiş Karayolu Projesi çerçevesinde yaklaşık 40 kilometrelik yolun birinci etap genişletme çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.