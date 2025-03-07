Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri öğrencileri Cumayanı Ortaokulu öğrencilerine anlamlı bir destek sunarak takdir topladı.

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında aldıkları eğitimle kendilerini geliştiren öğrenciler Cumayanı Ortaokulu’nda öğrenim gören 92 öğrencinin saç bakımı ve tıraşını gerçekleştirdi. Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Alev Aydın’ın da katıldığı etkinlikte, öğrencilerin emekleriyle gerçekleştirilen saç bakımları, öğretici bir deneyim sunarken Cumayanı Ortaokulu öğrencilerinin yüzlerini güldürdü. Cumayanı Ortaokulu öğrencileri ise yapılan bu güzel hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.