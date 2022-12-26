Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’in girişimleriyle hayata geçirilen "Köşk Kestane ile Güçleniyor" projesinde imzalar atılırken, kurulacak olan tesis ile Köşk Kestanesi markalaşacak.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’in girişimleriyle hayata geçirilen "Köşk Kestane ile Güçleniyor" projesinde imzalar atılırken, kurulacak olan tesis ile Köşk Kestanesi markalaşacak.

Başkan Güler’in hayata geçirdiği proje çerçevesinde Ovaköy Mahallesi’nde kurulacak olan tesiste işlenecek ürünlerin Köşk Belediyesi güvencesi ve markasıyla tüketiciye sunulması hedefleniyor. Köşk kestanesini markalaştırarak ilçeye katma değer sağlayacaklarını ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Mutluyuz, gururluyuz. İlçemizin önde gelen ürünleri arasında yer alan Kestane’ye sahip çıkarak bir Köşk markası haline getirmek için çıktığımız bu yolda son imzamızı da attık. İlçemizin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamasının yanı sıra, markalaşma yolunda önemli bir adım olan bu projeye vermiş oldukları desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy’a, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ilçemize ve çok kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.