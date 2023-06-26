Aydın’ın kestane üretiminde marka ilçeleri arasında yer alan Köşk ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen ‘Köşk Kestane ile güçleniyor’ projesi çerçevesinde kestane unu ve kestane şekeri üretimi yapacak olan tesis sezona yetiştirilmek üzere çalışmaları sürüyor.

Çalışmaları yerinde takip eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler: “Ovaköy Mahallemizde yapımı devam eden, sezona yetiştirmeyi hedeflediğimiz Kestane Tesisi Proje alanını ziyaret ederek çalışmaları değerlendirdik, incelemelerde bulunduk. Hemşehrilerilerimizden aldığımız güçle, gönüllerin Köşk’ünü inşa etmeye devam ediyor, ilçemize değer katıyoruz” dedi.

Köşk Belediyesi tarafından Ovaköy Mahallesinde Aydın-Denizli Karayolu üzerinde bulunan atıl tesis, kestane üretiminde marka olan bölgenin önemli ihtiyaçları arasında yer alan ‘Kestane İşleme Tesisi’ olarak hayata dönecek. Bölgeye çok önemli katma değer sağlayacak olan tesis GEKA desteği ile kestane unu ve kestane şekeri üretimi yaparak hem istihdam hem de Köşk için bir marka değeri olarak ekonomiye katlı sağlayacak.

“Köşk Markası”

Tesis ile ilgili çalışmaları sürekli yerinde takip eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler: “Bölgemize çok önemli katma değer sağlayacak olan tesis, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmaları yürütülen Güney Ege kalkınma Ajansı’na (GEKA) sunduğumuz projenin Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde başarılı bulunarak kabul olmasının ardından kestane unu ve kestane şekeri üretimi yaparak hem istihdam hem de Köşk için bir marka değeri olarak ekonomiye katlı sağlayacak olan tesisimizin yapımına başladık. Bu proje ile rekoltesi ve ekonomik değeri oldukça yüksek olan kestanemizden en iyi şekilde yararlanarak Köşk Markası haline getirmeyi planlıyoruz. Böylelikle hem ilçe ekonomimize hem de istihdama katkı sağlayacağız” dedi.

“Tarımsal ürünler işlenerek paketlenecek”

Köşk Kaymakamlığının da ortak olduğu proje ile ilgili bilgi veren Başkan Güler: “Köşk kaymakamlığımızın ortak olduğu, ADÜ Köşk MYO’nun proje iştirakçisi ve proje koordinatörü olarak görev aldığı; Aydın Ticaret Borsası, S.S. Köşk Esnaf ve Sanatkârlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Köşk’te faaliyetlerini sürdüren çeşitli gıda firmalarının da iştirakçisi olduğu proje çerçevesinde yapacak olduğumuz tesisimizde sadece kestane değil yılın 12 ayında aktif bir şekilde ilimize üretilen tarımsal ürünler işlenerek paketlenecek, kurutulmuş sebze ve meyve olarak işlenecek, kestane şekeri ve kestane unu yapılacak. Böylelikle ilerleyen zamanlarda web sitelerinin de aracığı ile e-ticaret geliştirilerek dijital pazarlamaya da geçilecektir. Toptan ve perakende satışlarla birlikte Köşk Kestanesi marka değerini artıracaktır. Projede emeği geçen, destek veren herkese çok teşekkür ediyor, kısa sürede faaliyete geçecek olan tesisimizin Köşk başta olmak üzere ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.