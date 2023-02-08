Aydın’da Köşk Belediyesi tarafından depremde zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla başlatılan yardım kampanyası büyük ilgi gördü.

Aydın’da Köşk Belediyesi tarafından depremde zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla başlatılan yardım kampanyası büyük ilgi gördü.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler öncülüğünde başlatılan kampanyada depremden zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla malzeme toplanılarak deprem bölgesine gönderilmeye başlandı. Köşk halkının yoğun destek verdiği kampanyada ilk tır yola çıktı.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler yaptığı açıklamada, “Kıymetli hemşerilerimizin destekleriyle toplanan insani yardımları deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere ilk tırımız yola çıktı. Diğer araçlar için ekiplerimizin yükleme çalışmaları devam ediyor. Türkiye tarihinin en büyüğü, dünya tarihinin yıkım etkisi en büyük depremlerinden birini yaşadık. Bunun altından kalkmak inanın hiç kolay değil. Allah milletimize, devletimize güç versin. Önderlik eden belediyemizden ve yardımlarını esirgemeyen vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Rabbim bu soğuk kış mevsiminde tüm afetzede kardeşlerimizin ve tüm imkanlarını seferber eden devletimizin yardımcısı olsun. Köşk Belediyesi olarak başlattığımız yardım kampanyası deprem bölgesinden gelecek olan için ilerleyen süreçte yinelenecektir. Vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze olsun sarabilmek adına göstermiş olduğunuz hassasiyet için teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Kalbimizde dualarımızda sizinle” dedi.