Türkiye’nin en geniş ve ticaret hacminin en büyük semt pazarlarından biri olarak bilinen Aydın’ın Köşk ilçesinde Cumartesi günleri kurulan pazarda hem vatandaşlar hem de esnaf yağışlı günlerde adeta çile çekiyor. Belediye Başkanı Nuri Güler’in söz vermesine rağmen halkın ve pazarcı esnafının sorununu 6 yıldır çözüme kavuşturamadığını belirten vatandaşlar, Cumartesi günleri ilçede adeta çile çektiklerini belirtti.

Aydın’ın Köşk ilçesinde bir asırdan fazla geçmişi olan, Köşk halkının yanı sıra Sultanhisar, Dalama, Umurlu ve Ödemiş halkının da faydalandığı Köşk Cumartesi pazarı çamur deryası içinde gerçekleşmeye başladı. İlçede 2 dönemdir belediye başkanlığı yapan Nuri Güler’e sorunlarını defalarca dile getirmelerine ve sıkıntının çözümü konusunda yardım talep etmelerine rağmen bir sonuç alamadıklarını belirten vatandaşlar, Belediye Başkanı Nuri Güler’e çarşıya davet edip halkın haliyle hallenmesini istediler.

Özellikle yağışlı havalarda pazara çıkıp alışveriş yağmanın adeta işkenceye dönüştüğünü belirten vatandaşlar, “Biz alışveriş yapmakta zorlanıyoruz. Esnaf malını muhafaza etmekte zorlanıyor. Ne araç park edecek yer bulunuyor ne de çarşıda rahatça dolaşabiliyoruz. Artık Belediye Başkanı Nuri Güler, ilk dönem söz verdi. Aradan 6 yıl geçti. Artık sözünü tutmasını bekliyoruz” diye konuştular.

Pazar esnafı ve vatandaşlar Belediye Başkanı Nuri Güler’in aynı zamanda belediyeye de önemli bir katkı sağlayan bu pazara gelenlerin yazın sıcakta, kışın ise yağmur ve çamurda yaşadıkları sorunu bir an önce çözmesini beklediklerini ifade ettiler.