Aydın’ın Köşk ilçesinde 2019 Aralık ayında hizmete giren Köşk Entegre Devlet Hastanesi, her geçen gün büyümeye devam ederken, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceledi.

Geçtiğimiz 2019 yılı Aralık ayında hizmete giren, 7 milyon 294 bin 814 liraya mal olan ve 3 bin 100 metrekare kapalı alana sahip 10 yatak kapasiteli Köşk Entegre Devlet Hastanesi, her geçen gün sağlık kalitesini artırmaya devam ediyor. Bu çerçevede hastaneyi ziyaret eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceledi. Hastane başhekiminden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Müdür Şenkul, özverili çalışmaları dolayısıyla da sağlık personellerine teşekkür etti.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Köşk İlçe Entegre Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek sunulan sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi. Müdürlüğümüz Kamu Hastaneleri Hizmetleri, Halk Sağlığı Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Personel Hizmetleri Başkanlarımızın eşlik ettiği ziyarette İl Sağlık Müdürümüz, Hastane Başhekimimizden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Sağlık personeli ile bir süre sohbet eden İl Sağlık Müdürümüz, göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi” ifadeleri yer aldı.