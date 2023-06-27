Köşk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydın Denizli Karayolu’nda yapılan uygulamada, Kurban Bayramı için yola çıkan vatandaşlara trafik kuralları hatırlatılırken, araçlarda bulunanlara polis ekipleri tarafından bayram şekeri ve kolonya ikram edildi.

Aydın genelinde olduğu gibi Köşk ilçesinde de bayram trafik denetimleri sıklaştırıldı. Bu çerçevede Aydın Denizli Karayolu’nda uygulama yapan trafik ekipleri sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunurken, vatandaşlara bayram şekeri ve kolonya ikram etti. Bayramda yola çıkacak olan vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlardaki sürücülere polis memurları tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Araç sürücüleri ve yolcular, emniyet kemerlerini takmaları ve hız limitlerini uymaları konusunda uyarıldı. Uygulama boyunca vatandaşlara bayram şekeri ve kolonya ikram edilirken, ekipler vatandaşların bayramını kutladı. Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da ekiplere teşekkür etti.