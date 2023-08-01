Aydın’ın Köşk ilçesinde Alevi Kültür Dernekleri Köşk Şubesi tarafından Muharrem Ayı nedeniyle aşure etkinliği düzenlendi.

Muharrem Ayı nedeniyle düzenlenen aşure etkinliğine AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti Köşk İlçe Başkanı Halil Mollaoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, vatandaşlar, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

“Hayırlarının ve oruçlarının kabul olmasını diliyoruz”

Köşk Cem Evi’nde Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Yasin Koçak ve dernek üyelerini ziyaret ederek oruçlarını tebrik eden ve Allah katında kabul görmesini dileyen Başkan Nuri Güler: “Cem Evi, Köşk’ümüzün uzun zamandan beri hizmet veren bir kurumu. Her ziyaretimizde arkadaşlarımız bizleri gayet güzel şekilde ağırlayarak hoşsohbet ve iyi bir evsahipliği örneği sergiliyorlar. O bakımdan kendilerine müteşekkiriz. Bugün de aşure ayı münasebetiyle davetlerine icabet ettik. O güzel ve lezzetli aşurelerinden tattık, hoşsohbetleri ile mutlu olduk. Kendilerine çok teşekkür ediyor, hayırlarının ve oruçlarının kabul olmasını diliyoruz” dedi.

“Allah ağzımızın tadını bozmasın”

AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, ev sahipliklerinden dolayı Köşk Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Yasin Koçak ve dernek üyelerine teşekkür ederek: “Muharrem Ayı münasebetiyle Cem Evi’mizin kıymetli Başkanı Yasin Koçak kardeşimizi ve çok değerli üyelerini ziyaret ettik. Nazik davetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin. Allah ağzımızın tadını bozmasın diyor ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

“Bizleri onurlandıran konuklarımıza çok teşekkür ediyorum”

Köşk Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Yasin Koçak da ziyaretlerinden dolayı konularına teşekkür ederek: “Her yıl 12 gün Kerbela Şehitleri için oruç tutuyoruz. Oruç sonunda hem kurbanlarımızı hem de aşuremizi paylaşıyoruz. Bugün de davetimize katılım göstererek bizleri onurlandıran konuklarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.