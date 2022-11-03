Aydın’ın Köşk ilçesinde bu kış kademeli olarak hizmete sunulacak olan doğalgaz kullanımı için Köşk Belediyesi’nde abonelik başvuru süreci başladı.

Aydın’ın Köşk ilçesinde bu kış kademeli olarak hizmete sunulacak olan doğalgaz kullanımı için Köşk Belediyesi’nde abonelik başvuru süreci başladı.

Köşk Belediyesi tarafından Serdaroğlu Mahallesi’nde doğalgaz dağıtım hattı çalışmaları tamamlanan güzergahta, önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak doğalgaz hizmeti için başvuru süreci başladı. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, doğalgazın ilçeye ’hayırlı olmasını’ dilerken, konu ile ilgili Köşk Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Serdaroğlu Mahallemizde bu yıl hizmete sunulacak olan doğal gaz kullanımı için başvurular Belediye Hizmet Binamızın zemin katında alınmaktadır. Abonelik için meskenin tapusu ve abone olacak kişinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları gerekmektedir. Tüm halkımıza duyurulur” ifadelerine yer verildi.