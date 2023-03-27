Köşk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde Ramazan pidesi imalatı ve satışı gerçekleştirilen fırınları denetledi.

İlçe merkezinde bulunan tüm pide fırın ve satış noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde; hijyen, ruhsat ve gramaj incelemesi yapan ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirten Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Hemşehrilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Bu yüzden gece gündüz demeden denetimlerimize devam ediyoruz. Zabıta ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde, işletmelerdeki hijyen, gramaj, ve personel temizliği gibi hususlar titizlikle inceleniyor. Denetimlerimiz cezalandırmadan çok esnafımız ile vatandaşlarımızı bilgilendirmeye ve yaşanan olumsuzlukların giderilmesine yönelik gerçekleştiriliyor. Bu konuda hassasiyet göstererek kurallara riayet eden esnaflarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Köşklü vatandaşlar belediye zabıtası tarafından gerçekleştirilen denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ve ekiplere teşekkür etti.