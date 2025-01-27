Köşk Belediyesi’nin araç filosuna tam donanımlı bir minibüs daha eklenirken, Belediye Başkanı Nuri Güler; "Hemşehrilerimiz için filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler yaptığı takviyeler ile hizmet filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda belediye filosunu geliştiren ve bugüne kadar araç filosuna bir çok yeni hizmet aracı kazandıran Başkan Güler, ulaşım konusunda daha etkin hizmet verebilmek için 16 + 1 kapasiteli, tam donanımlı, son model belediyenin hizmet filosuna dahil etti.

Aracın anahtarını teslim alan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler yaptığı açıklamada, “Hemşerilerimize daha etkin hizmet verebilmek için filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda ulaşımda kullanılmak; üzere araç filomuza kazandırdığımız son model, tam donanımlı,16+1 kapasiteli minibüsü teslim aldık. Güzel günlerde kullanabilmek temennisiyle ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.