Köşk Belediyesi’nin 2023 yılı tahmini bütçesi geçtiğimiz yıla göre yüzde 51 artış göstererek 113 milyon TL oldu.

Köşk Belediyesi’nin 2023 yılı tahmini bütçesi geçtiğimiz yıla göre yüzde 51 artış göstererek 113 milyon TL oldu.

Köşk Belediyesi, Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ikinci oturumunda komisyondan gelen raporlar görüşülürken, meclisin en dikkat çeken maddesi ise 2023 yılı bütçesi oldu. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 2023 yılı bütçesi 113 milyon olarak belirlendi. 2022 yılında 54 milyon 435 bin TL olan Köşk Belediyesi tahmini bütçesi 2023 yılı için yüzde 51’lik bir artışla 113 milyon TL olarak meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Oylama sonucunda 2023 mali yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Konuyla ilgili görüş bildiren ve bütçenin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Nuri Güler; “Köşk Belediyesi olarak yıl içinde hiç durmadan gayretle çalıştık. 2023 yılında çok daha yoğun bir çalışma bizi bekliyor olacak. Projelerimiz çok, yapacak işlerimiz çok, hemşerilerimizden aldığımız güç ile onların talepleri doğrultusunda, ilçemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak her alanda önemli yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. En büyük payı yatırımlara ayırdığımız ve meclisimizde kabul edilen yeni bütçemizin Köşk’ümüze ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.