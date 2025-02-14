Aydın’ın Köşk ilçesi Başçayır Mahallesi’nde bulunan dere üzerindeki aşınan köprü can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürüyor.

Akçaköy Mahallesi’ne ulaşım yanında Başçayır hocalar mevkiinde oturan vatandaşlara da hizmet veren dere üzerindeki köprü yılların verdiği ağır yıpranma sonucu aşındı. Köprü üzerinden her gün geçen taş kamyonları, yük kamyonları ve beton mikseri gibi ağır tonajlı taşıtlarda ötürü köprü taşıma kapasitesiyle zorlanıyor. Ağır taşıtlar haricinde gün içerisinde yüzlerce otomobile, traktörün ve motosikletlere de hizmet verdiğinden ötürü göçme, kırılma ve yıkılma tehlikeleri ile ayakta durmakta zorlanıyor. Vatandaşlar bu köprü üzerinde büyük bir can kaybı olmadan seslerinin duyulmasını ve daha geniş sağlam bir köprünün yapılmasını bekliyor.

Köprüyü kullanan vatandaşlar ve esnaflar bu köprünün bir an önce yıkılıp yerine daha güvenilir sağlam bir köprünün yapılması için yetkilileri göreve davet etti.