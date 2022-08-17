Erzurum merkez Yakutiye Köşk Barajında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Erzurum merkez Yakutiye Köşk Barajında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Erzurum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Erzurum merkez Yakutiye ilçesindeki Köşk Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Çalışmaları devam eden Erzurum Yakutiye Köşk Barajının tamamlanması ile Barajında depolanacak su ile 1.770 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak” dedi.

Barajında gövde dolgu imalatlarının tamamlandığını ifade eden Genel Müdür Akca, “Dolusavak imalatları ve vana odası mekanik imalatları devam etmektedir. Temelden yüksekliği 41 metre ve su depolama kapasitesi 540 bin m3 olan Erzurum Yakutiye Köşk Barajının tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 4 milyon TL katkı sağlaması hedeflenmektedir” diye konuştu.