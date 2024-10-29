Aydın’ın Köşk ilçesinde yapımı tamamlanan Köşk Atilla Koç İlçe Halk Kütüphanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Aydın’ın Köşk ilçesinde 59. Dönem Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapan, TBMM 22. ve 23. Dönem AK Parti Aydın milletvekilli olan Aydınlı Atilla Koç’un ismini taşıyan halk kütüphanesinin açılışı için tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, gençlerin yeni adresi olması ve ilçenin sosyal, kültürel gelişimine katkı sağlaması hedeflenen halk kütüphanesi, Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Atilla Koç’un katılımıyla hizmete açıldı. Kütüphanelerin önemine dikkat çeken Aydın Valisi Yakup Canbolat; "Kütüphaneler bizim köklerimizde, mazimizde ve günümüzde elde ettiklerimizi, biriktirdiklerimizi, bildiklerimizi, öğrendiklerimizi gelecek nesillere aktarmak üzere kullandığımız en önemli yapılardır. Bireylerin araştırma, tanıma, öğrenme arayışlarında ilk başvurduğu kurumlar olan kütüphaneler, yaşam boyu öğrenme sürecinin de ayrılmaz parçalarıdır" diyerek kütüphanenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Canbolat ve protokol üyeleri kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulundu. Törene Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın yanı sıra 59. Dönem Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, AK Parti Aydın milletvekilleri, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.