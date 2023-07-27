Aydın’ın Köşk ilçesinde Serdaroğlu Mahallesi’nin ardından Altıeylül Mahallesi’nde de bu kış hizmete sunulacak olan doğalgaz kullanımı altyapı çalışmaları başladı.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’in girişimleriyle hayata geçirilen doğalgaz projesinin kabul edilmesinin ardından başlayan altyapı çalışmalarının tamamlanmayla Serdaroğlu Mahallesi’nde konutlar geçtiğimiz kış doğalgaz konforuna kavuştu. Serdaroğlu Mahallesi’nden sonra Altıeylül Mahallesi’nde de hizmet için altyapı çalışmaları başladı. Hizmetin bu kış Altıeylül Mahallesi’ndeki konutlara ulaşması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Girişimlerimiz sonucunda ilçemizde hayata geçirdiğimiz doğalgaz projemizi söz verdiğimiz gibi yaklaşık bir yıl sonra Serdaroğlu Mahallemize gaz vererek sonlandırdık ve hemşehrilerimizi doğalgaz konforuna kavuşturduk. Bu kış Altıeylül Mahallemizdeki hemşehrilerimizi doğalgaz hizmetiyle buluşturmak için çalışmalarımız başladı. Mahallemizdeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasından sonraki süreçte diğer mahallelerimizde de ilk kepçeyi vuracağız. Hedefimiz en kısa zamanda ilçemizin tamamını doğalgaz konforuyla buluşturmak. Hemşehrilerimizi bir an önce doğalgaza kavuşturmak adına süreci yakından takip ediyoruz. Bu önemli yatırımın ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.