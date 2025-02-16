Aydın’ın Köşk ilçesinde eğitim gören Köşk Akçaköy Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, mesleki ve kariyer planlama gezisi kapsamında ilçedeki liseleri ziyaret etti.

Öğretmenlerinin rehberliğinde gerçekleştirilen gezide öğrenciler, Köşk Ayla Vural Anadolu Lisesi, Köşk Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni yakından tanıma fırsatı buldu. Ziyaretler sırasında okul yöneticileri ve öğretmenlerden eğitim imkanları hakkında bilgi alan öğrenciler, merak ettikleri soruları sorma imkanı da elde etti. Okul yönetiminden yapılan açıklamada gezinin, öğrencilerin geleceklerini planlamalarına katkı sağlaması ve bilinçli tercih yapmaları adına önemli olduğuna dikkat çekildi.