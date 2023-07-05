Aydın’ın Köşk ilçesi Ahatlar Mahallesi’ne yapılması planlanan modern düğün salonu için çalışmalar başladı.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, belediye düğün salonu yapım projelerine bir yenisini daha ekledi. Ahatlar mahallesinde vatandaşların düğün, nişan, toplantı ve özel gün etkinliklerinde kullanabilmeleri için projelendirilen Düğün Salonu’nda çalışmalar başladı. Ahatlar muhtarı ile birlikte proje alanında incelemelerde bulunan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, düğün salonunu vatandaşların isteklerine göre şekillendirdiklerini ifade etti.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Başkan Güler; “İlçemizde düğün salonu olmayan veya atıl durumda mahallerimize yazlık kışlık kullanılabilecek düğün salonları ve çok amaçlı cemiyet alanları kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede Ahatlar Mahallemi’zde hemşerilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak projelendirdiğimiz, kapalı düğün salonumuzda çalışmalarımız başladı. Toplam 650 metre kare kullanım alanı bulunan 2 katlı düğün salonumuz, yaklaşık bin kişi kapasiteli olacak. Vatandaşlarımıza nezih bir ortam oluşturulması için düğün salonu inşaatımızı en kısa zamanda tamamlayarak hizmete sunacağız. Mutlu günlerde kullanmak temennisiyle şimdiden hayırlıolsun" dedi.