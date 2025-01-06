Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB’in 2 yeni destek programı “Küresel Rekabetçilik Destek Programı” ve “Kapasite Geliştirme Destek Programı”nın devreye alındığını belirterek, “Rekabetçilik Destek Programı” ile KOBİ’lerimizin yenilikçi ve rekabetçi ürünler geliştirmesini, inovasyon odaklı çözümler üretmesini sağlıyoruz. “Kapasite Geliştirme Destek Programı” ile işletmelerimizin ölçek büyütme yatırımlarını hızlandıracağız.” dedi.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB’in Büyüme ve Küreselleşme Destekleri Tanıtım Programı'na katıldı.

2002 yılıına kadar 12 yılda toplam 4 bin işletmeye 1,2 milyar lira destek veren KOSGEB’i; 22 yılda 1 milyon 350 bin işletmeye 188 milyar lira destek sunan, KOBİ’lerin ve girişimciliğin hamisi bir kuruma dönüştürdüklerini belirten Kacır, şunları ekledi:

Geçtiğimiz sene 57 bin işletmeye sağladığımız destek tutarı 13,2 milyar liradır. Geçtiğimiz seneKOSGEB'in 40'a yakın farklı programını 4 ana başlıkta yalınlaştırdık. Tohum aşamasından küreselleşmeye kadar ihtiyaçların esnek şekilde karşılanabileceği “girişimcilik, sürdürülebilirlik, ölçek büyütme ve küresel rekabet” başlıklarında desteklerimizi topladık. Bu doğrultuda yeniden yapılandırdığımız Girişimci Destek Programı’nın destek üst limitini 375 bin liradan 2 milyon liraya çıkardık. Programımız ile 17 bin 880 girişimcimize 613 milyon lira destek sunduk.

81 şehrimizde düzenlediğimiz girişimci seçmeleri ile 1.064 girişimi 1,5 milyar lira destekleme kararı aldık. Yaşadığımız deprem felaketinin ardından işletmelerimizin kayıplarını telafi edecek, iş gücünü ve üretim kapasitelerini toparlayarak onları tekrar ekonomiye kazandıracak destek programlarımızı KOSGEB eliyle hızla hayata geçirdik. Yalnızca Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı kapsamında 2024’te 21 bin işletmemize 7,3 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirdik.

KOBİ’lerimizin yüksek katma değerli üretim ile rekabet avantajını artıracak, uluslararası standartlarda verimli üretime entegre olmalarını sağlayacak adımları da süratle devreye alıyoruz. Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında; 866 KOBİ'mizin yeşil dönüşüm projesine 2,1 milyar lira destek verdik.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğinde 300 milyon avro tutarındaki finansman desteğini KOBİ’lerimizin gerçekleştireceği dijital dönüşüm projelerine sunuyoruz. Biliyoruz ki KOBİ’lerimize yaptığımız yatırımlar, ekonomimize artı değer olarak geri dönecek. KOBİ’lerimizin ekonomimiz ve değer zincirimizdeki katkısını güçlendirdikçe Türkiye Yüzyılı hedeflerimize bir adım daha yaklaşacağız.

Bugün devreye aldığımız 2 yeni destek programımız da bunun kıymetli bir göstergesidir. Destek programlarımızdan ilki “Küresel Rekabetçilik Destek Programı” ile KOBİ’lerimizin yenilikçi ve rekabetçi ürünler geliştirmesini, inovasyon odaklı çözümler üretmesini sağlıyoruz. KOBİ’lerimizin yeni teknolojileri en verimli ve başarılı şekilde kullanarak küresel pazarlarda etkinliğini artırmayı hedefleyen programla; 50 milyon lira üst limitli ve 36 aya kadar vadeli finansman için 20 puanlık geri ödemesiz faiz/kâr payı desteği sağlıyoruz.

Orta yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında faaliyet göstererek başarılı bir ihracat ve Ar-Ge performansına sahip olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında öncelikli ürünlere ilişkin faaliyet gösteren, Turcorn 100 Programı kapsamında desteklediğimiz girişimlerimiz bu programdan yararlanabilecek.

KOBİ’lerimizin inovasyon kabiliyeti kadar kapasite geliştirme yatırımları da sürdürülebilir büyüme ve rekabet gücünü artırma sürecinde çok önemli. Bu kapsamda, hayata geçirdiğimiz bir diğer desteğimiz “Kapasite Geliştirme Destek Programı” ile işletmelerimizin ölçek büyütme yatırımlarını hızlandıracağız.

İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, bilgi hizmet faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerinde yer alan KOBİ’lerimizin üretimden pazarlamaya, insan kaynağından belgelendirmeye uzanan geniş bir yelpazede ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

KOBİ’lerimizin kapasite genişletme yatırımlarını hızlandıracak bu program kapsamında; 20 milyon lira üst limitli ve 36 aya kadar vadeli finansman için 20 puana kadar geri ödemesiz faiz/kâr payı desteği sağlayacağız. Hedefimiz bu iki program kapsamında bu yıl 22 milyar liralık kredi hacmi oluşturmak.

Bugün imzalayacağımız protokol doğrultusunda her iki destek programımızı da Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank ve Kredi Garanti Fonu ile iş birliği içerisinde yürüteceğiz. Bankalarımız oluşturduğumuz finansman desteğini KOBİ’lerimizle buluşturacak enstrümanlar sunacak. Kredi Garanti Fonu da KOBİ’lerimiz kefalet sağlayacak. Her daim KOBİ’lerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Kalıcı refah artışını sağlamayı hedeflediğimiz fiyat istikrarı odaklı ekonomi programımızı kararlılıkla uygularken üretim ve ihracatın aksamaması için de pek çok önlemi tüm kurumlarımızla eşgüdümlü halde sürdürmeye devam ediyoruz. Bakınız ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere Türk Eximbank'ın sermayesini son 18 ayda 4,5 katına çıkararak 55,3 milyar liraya yükselttik.

Güçlü sermaye yapısıyla Eximbank 2024 yılında ihracatçılara 24 milyar dolar kredi 24,5 milyar dolar sigorta olmak üzere toplam 48,5 milyar dolarlık destek sağladı. Merkez Bankamız da Mayıs 2023’te günlük 300 milyon lira olan günlük reeskont kredilerinin limitini 4 milyar liraya çıkardı. Geçtiğimiz yıl 573 milyar liralık reeskont kredisi kullandırdı.

Ayrıca; kredi büyümesi ve kompozisyonunun dezenflasyon patikası ile uyumlu seyrini temin etmek amacıyla uygulanan kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında önemli bir değişikliğe imza attı. Türk lirası ticari kredilerde aylık büyüme sınırını KOBİ kredileri için yüzde 2,5; diğer ticari krediler için yüzde 1,5 olarak farklılaştırdı.

KOBİ’lere, KOSGEB desteğiyle veya uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklarla sürdürülebilirlik kapsamında kullandırılan Türk lirası kredileri Merkez Bankamız kredi büyüme sınırından muaf tuttu. Önümüzdeki dönemde finansmana erişim güçlüğü çeken KOBİ’lerimizin ve emek yoğun sektörlerimizin daha fazla yanında olacağız.

1 milyon 200 binden fazla çalışana istihdam sağlayan konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde üretim ve istihdamı muhafaza etmek adına bu ay KOSGEB eliyle İstihdamı Koruma Programı başlatıyoruz. Bu sektörlerde geçtiğimiz yılın işgücü düzeyini bu yıl da koruyan KOBİ’lerimize çalışan başına aylık 2 bin 500 liraya kadar KOSGEB desteği sağlayacağız. Ülkemizin kalkınmasının lokomotifi KOBİ’lerimizin önünü açtıkça, onların büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna önemli katkılar sağlayacaklarına olan inancımız tam.

Programda; KOSGEB Büyüme ve Küreselleşme Destekleri Programı kapsamında iş birliği protokolleri imzalandı.