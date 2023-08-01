Mersin’in Erdemli ilçesinde Akdeniz Köselerli Yörükler Derneği tarafından 6. Geleneksel Yörük Şenliği düzenlendi.

Şenlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Türk müziği orkestrası ve halk oyunları ekibi tarafından müzik ve dans gösterileri gerçekleştirilirken, etkinlikler ve belediye ekiplerince dağıtılan ikramlar da renk kattı.

Akdeniz Köselerli Yörükler Dernek Başkanı Mehmet İnce, güzel bir şenlik geçirdiklerini ifade ederek, “Burada amacımız elbette eğlenmek, ama öncesinde Akdeniz Bölgesinde ne kadar Yörük kardeşlerimiz varsa, bir araya getirip kaynaştırmak istiyoruz. Bunu yaparken de eğlence havasında geçsin diye böyle bir etkinlik yaptık. Yardımlarından ve desteklerinden dolayı Vahap Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestra Şefi Erdem Koşar ise “Torosların eteğinde Türk müziği orkestramız ve halk oyunları ekibimizle birlikte şenliğe destek verdik. Festivallerimiz ve konserlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Yayla konserlerimize bugünden sonra biraz ara vereceğiz. Fakat, 15 gün sonra tekrar Torosların eteklerinde konser vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Gerçekleştirdikleri konser ve gösterilere geri dönüşlerin de çok güzel olduğuna dikkat çeken Koşar, “Halkımız bundan çok memnun. Her gittiğimiz yerden bir daha çağrılıyoruz. Elimizden geldiğince kent genelinde her yerde konser vermeye çalışacağız. Yetişemediğimiz bölgeler var. Oralara da yetişmeye çalışıyoruz. Çünkü çok talep var. Hepsini bu yaz bitirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Şenliğe ailesiyle birlikte katılan çocuklardan Eylül Nis Fil, “Etkinliği çok beğendim. Şişme havuzda onuyor, patlamış mısır yiyoruz ve resim çiziyoruz” derken, Mehmet Ali Akdoğan ise duygularını, “Şenliğe geldik, burası çok güzel. Patlamış mısır yedim, balona bindik. Çok eğlendik” şeklinde ifade etti.