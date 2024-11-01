Köseköy’de 3 bin 440 metrekare alana inşa edilen meydan projesinde çalışmalar yüzde 80 oranında tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Köseköy Meydan Projesi çalışmaları yüzde 80 oranında tamamlanırken, muhtarlık ve sosyal tesis yapılarının kısa sürede teslim edilmesi planlanıyor. Bölge halkına sosyal bir yaşam alanı sunacak Köseköy Meydan Projesi, içinde bulundurduğu donatılarla da bölgeyi ayrı bir canlılık getirecek.

Toplam proje alanı 3 bin 440 metrekare olan Köseköy Meydan Projesi çalışmaları kapsamında birçok kent donatısı bulunuyor. Muhtarlık binası, kafeterya ve beton bankların yer aldığı proje, yeşil alanlarıyla da göz dolduruyor. Ayrıca çalışmalar kapsamında yapılacak oyun grupları ve alan içi yollar da çocuklar ve ailelerin yüzünü güldürecek.

"Hep birlikte burada keyifle vakit geçireceğiz"

Çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kentleri kent yapan unsurlardan biri meydanlardır. Meydanlar kent dokusunun ruhunu, kültürünü, dayanışmasını, sosyalleşmesini kısacası insanını yansıtırlar. Kıymetli hemşehrilerimiz en güzelini hak ediyor. Köseköy Meydan düzenlemesinde çalışmalar yüzde 80 oranında tamamlanırken muhtarlık ve sosyal tesis yapıları kısa sürede teslim edilecek. Çok güzel oldu, çok az kaldı. Yakında hep birlikte burada keyifle vakit geçireceğiz" dedi.