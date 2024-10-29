Çorum Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Çorum’un en yüksek dağı olan Kösedağ’a dev Türk bayrağı dikildi.

Cumhuriyet’in 101’nci yılını çeşitli etkinliklerle kutlayan Çorum Belediyesi anlamlı bir organizasyona imza attı. Vatandaşların katılımıyla Çorum’un en yüksek dağı olan Kösedağ zirvesine dev Türk Bayrağı dikti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde vatandaşların yoğun katılımıyla Kösedağ zirvesine gerçekleştirilen Cumhuriyet Yürüyüşünün ardından zirveye dev Türk bayrağı dikildi. Çatak mevkiinden başlayan yürüyüş, zirveye Türk bayrağının dikilmesiyle sona erdi.