M.G.’nin bıçaklı saldırısı sonrası bacağından yaralanan M.D., olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırgan M.G. ise olayı gerçekleştirdiği bıçakla birlikte Asayiş Büro ekibi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Metiner 2. Sokak üzeri Perşembe pazarı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre M.D. isimli şahıs, daha önce küfürleşme nedeniyle husumet yaşadığı M.G.’yi yaya halindeyken görüp koşarak yanına gitti. M.D.’nin yumruk atması sonucu ikili arasında kavga çıktı.

Tekirdağ’da yolda bir kişinin arkasından gidip yumruk atan şahıs bıçaklandı.

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