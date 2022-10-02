Samsun’da, Kavak Dernekler Federasyonu tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen “Koşabiliyorken Koş” Halı Saha Futbol Turnuvası, Canik Millet Bahçesi’nde başladı.

Samsun’da, Kavak Dernekler Federasyonu tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen “Koşabiliyorken Koş” Halı Saha Futbol Turnuvası, Canik Millet Bahçesi’nde başladı.

Bu yıl 18 takımın katıldığı “Koşabiliyorken Koş” halı saha futbol turnuvasının açılışı şöhretler karmasının maçıyla başladı. Başkanların katıldığı açılış maçı, heyecanlı ve renkli görüntülere sahne oldu. Gençlerin spora teşvik edilmesinin amaçlandığı turnuvanın finali 23 Ekim tarihinde yaşanacak. Canik Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen turnuva açılışında ilk olarak konuşmasını yapan KADEF Başkanı Bayram Erişgin, “Kavak Dernekler Federasyonu olarak 3.’sünü düzenlediğimiz turnuva bu akşam şöhretler karması ile başlıyor. Takibinde turnuva maçlarında devam ediyor. Biz bunu her yıl yapmayı hedefliyoruz. ‘Koşabiliyorken Koş’ projesi altında İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile birlikte yapıyoruz. Gençleri kahve köşelerinden, kötü alışkanlıklardan kurtarmak için böyle bir turnuvayı her sene yapıyoruz” dedi.

“Bu tür sosyal etkinliklere gerçekten ihtiyacımız vardı”

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Bu tür sosyal etkinliklere gerçekten ihtiyacımız vardı. Bu tür programlar pandemi dolayısıyla biraz ihmal edildi. Pandeminin birçok sıkıntılarının ortadan kalmasıyla beraber vatandaşlarımızın bu tür sosyal aktivitelere ihtiyacı olduğu dönemde bizde bu tür aktiviteleri gönülden destekliyoruz” diye konuştu.

“Bizde belediye olarak bu tip organizasyonlara destek vermeye gayret ediyoruz”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise, “3.’sü düzenlenen turnuvaya bu sene 18 takım katılıyor. Biz de geçlerimizin kendi arasında kaynaşmasını çok önemsediğimiz için destek veriyoruz. Centilmen bir maç olmasını diliyoruz. Bir önceki maçları izledim gayet güzeldi. Kendi aralarında centilmen bir yarışma yaptılar. Bu da güzel keyif verici bir şeydir. Hem kaynaşma sağlıyor hem de gençlerimizin spora ilgisinin arttırmış oluyor. Biz de belediye olarak bu tip organizasyonlara destek vermeye gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.