2 yenen Çivrilspor kazandı.

2 yenen Çivrilspor kazandı.

Bu yıl 18 takımın katıldığı Koşabiliyorken Koş Halı Saha Futbol Turnuvası’nın finali Canik Millet Bahçesi’ndeki halı sahada yapıldı. Finale Kavak ilçesinin mahalle takımlarından Çivril Mahallesi ve Karantu Mahallelerinin takımları kaldı. Normal süresi 1-1 biten müsabakayı, penaltı atışları sonucunda Çivril Mahallesi’nin gençlerinin oluşturduğu takım kazandı. Müsabakanın sonunda küçük çaplı gerginlik yaşandı.

Necattin Demirtaş: “Bu turnuvanın kaybedeni yok”

Heyecanlı ve renkli görüntülere sahne olan turnuvada gençleri spora teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Turnuva 1 aydır devam ediyor. 18 takım birbiriyle kıyasıya mücadele etti. Finale Karantuspor ve Çivrilspor kaldı. Birçok maçı takip ettik. Esas amaç; gençlerin kaynaşması, birlik ve beraberliğin oluşması. Bu turnuvanın kaybedeni yok. Turnuvaya katılan tüm sporculara ve vatandaşlara teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

İbrahim Sarıcaoğlu: “Güzel bir turnuva oldu”

Turnuvanın çok çekişmeli geçtiğini dile getiren Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Güzel bir turnuva oldu. 18 takım arasından Karantuspor ve Çivrilspor kaldı. Önemli olan 1., 2., 3., olmak değil, dostluk ve kardeşlik. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Seneye çok daha güzel ve başarılı bir turnuva olmasını diliyoruz. Vatandaşlar da final maçına oldukça ilgi gösterdi. Katılan tüm takımları ve seyircileri tebrik ediyorum” diye konuştu.

KADEF Başkanı Bayram Erişgin ise “18 takımlı turnuvada finale Çivril ile Karantu Mahallelerinin takımları kaldı. Turnuvada seviyeli maçlar oldu. Çok çekişmeli maçlar yaşandı” şeklinde konuştu.

Maçın bitiş düdüğüyle beraber 2 takım futbolcuları arasında gergin anlar yaşandı. Olaylara tribünden taraftarlar da katılınca kısa süreli arbede yaşandı. Yaşanan arbedeye polis tarafından müdahale edilince taraflar sakinleştirildi. Olayların yatışmasının ardından ödül törenine geçildi.

Sporcular, şampiyonluk kupasını İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın elinden aldı. İkincilik kupasını Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın elinden aldı.