Doğu Akdeniz’in önemli liman kentlerinden olan ve Kızkalesi olarak bilinen 900 yıllık geçmişe sahip Korykos’ta kazı çalışmalarına başlandı.

Doğu Akdeniz’in önemli liman kentlerinden olan ve Kızkalesi olarak bilinen 900 yıllık geçmişe sahip Korykos’ta kazı çalışmalarına başlandı.

2022 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Şener Yıldırım başkanlığında yürütülmesine karar verilen kara tarafındaki Korykos Kalesi’ndeki kazı projesi, MEÜ ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığında gerçekleştirilecek.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taşkıner Ketenci ve kazı ekibi ile birlikte kaledeki kazı alanını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kazı projesi başkanlığının MEÜ’ye verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çamsarı, “Bugüne kadar deniz tarafındaki kale ile ilgili çalışmalar oldu. Ama oradan daha büyük bir kapasite içeren kara tarafında herhangi bir kazı yapılmamıştı. Biz bunu fark ederek izinlerimizi alarak kazıya başladık. Bu önemli projeye üniversite olarak elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

Çamsarı, hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin sahada tarihi zenginliği gün yüzüne çıkarmak için çalışacaklarını, ancak projenin nihai hedefine ulaşabilmesi için ilgili tüm kurumların desteğinin de gerektiğini vurguladı. Çamsarı, “Burası oldukça büyük bir alan. Üzerinde uzun süre çalışılması ve emek harcanması gereken bir proje. Tek bir kurumun desteğiyle kısa sürede bitirilmesi mümkün değil. Yine üniversitemiz tarafından yürütülen Uzuncaburç’taki kazı projesinde çok güzel işbirlikleri neticesinde olumlu sonuçlar aldık. Aynı iklimi burada da yakalamak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Şener Yıldırım ise bölgenin deniz ticareti açısından önemli olduğunu, 1099 yılında ada ve kara tarafında inşa edilen iki kalenin Korykos Limanını daha güçlü hale getirdiğini belirtti. Yıldırım, iç surunun kalınlaştırılması, dış sur eklenmesi ve çevresine de hendek açılmasıyla ele geçirilmesi zor bir kaleye dönüşen Korykos Kara Kalesi’nin, ancak 15. yüzyılın ortasında Karamanoğulları tarafından ele geçirilebildiğini ifade etti. Yıldırım, kazılarda bulunan ve oldukça kaliteli işçilik gösteren sırlı seramiklerin de halen bir doktora tezi olarak hazırlandığını söyledi.