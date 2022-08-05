Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH ) il Müdürlüğünce koruyucu ailelere yönelik koruyucu ailelere yönelik ‘’Bağımlılık Farkındalık’’ semineri düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH ) il Müdürlüğünce koruyucu ailelere yönelik koruyucu ailelere yönelik ‘’Bağımlılık Farkındalık’’ semineri düzenlendi.

ASH il Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen seminere ASH il Müdürü Cemil İlbaş, İl Müdür yardımcısı Tamer Ekinci, koruyucu aile birimi çalışanları ve koruyucu aileler katıldı.

İlbaş, burada yaptığı konuşmada koruyucu aile olmanın önemine değinerek, koruyucu aile olmanın ayrıcalık olduğunu ifade etti.

Erzurum’da koruyucu aile profiline değinen İlbaş, ‘’ Erzurum’da 44 koruyucu ailenin yanında 51 çocuğumuz barınıyor. Koruyucu aile olmak ayrıcalıktır. Çocukların gelişiminde sevgi ortamında ve güvende büyümeleri, kendilerini rahat hissetmeleri, hemen yanı başlarında, düştüklerinde, ayakları kaydığında ellerinden tutup kaldıracak, başlarını okşayacak, geceleyin hiç kimsenin görmediği bir anda bile anne sevgisi ve şefkatiyle bir kişiye ihtiyaç var. Bu da anne ve koruyucu ailedir. Ailelerimiz gayet duyarlı, çocuklarımızla çok yakinen ilgileniyorlar. . Biz çok memnunuz ve kendilerine çok teşekkür ediyoruz’’

İslam tarihinde koruyucu aile olmanın önemine değinen İlbaş, ‘’Hz. Musa’nın annesinin Firavun’un zulmünden korunması için Hz. Musa’yı nehre bıraktığında Hz. Asiye Hz. Musa’yı bularak, himaye etti. Hz. Musa’nın başka aileler tarafından bakılıp himaye edilmesi koruyucu aileye örnek teşkil etmektedir. Koruyucu aile olmak toplumda örnek alınması gereken önemli bir ayrıcalıktır. Tüm koruyucu ailelerimizi toplumsal duyarlıklılarından ve çocuklarımıza verdiği destekten dolayı kutluyorum’’ dedi.

ASH İl Müdür Yardımcısı Ekinci ise koruyucu ailelere mevzuatla ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Palandöken Sosyal Hizmet Merkezinde görevli Cebrail Koçak ve Öğretmen Tuğba Boyraz tarafından ‘’Bağımlılık Farkındalık’’ semineri verildi.