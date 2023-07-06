Koruyucu Aile Günü’nün Kurban Bayramı’na denk gelmesi münasebetiyle ertelenen etkinlik, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı kamp alanında gerçekleştirildi.

Koruyucu Aile Günü’nün Kurban Bayramı’na denk gelmesi münasebetiyle ertelenen etkinlik, 6 Haziran 2023 tarihinde yapıldı. Etkinlikte koruyucu aileler ve çocuklar, kamp alanında piknik yaptı ve çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, koruyucu ailelerle ve çocuklarla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı kamp alanında bir araya geldi.

Vali Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, ziyaretleri sırasında çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti ve hediyeler taktim etti. Koruyucu ailelerle de sohbet eden Vali Yıldırım, çocukların yaşı, eğitim durumu vs. hakkında bilgi aldı.

"Tekirdağ’da 135 koruyucu aile 152 çocuğumuza hamilik yapıyor"

Ziyaretleri sırasında bir konuşma yapan Vali Yıldırım, "Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi ihtiyaçlarını karşılayabilecek sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Ailenin bu görevi yerine getiremediği durumlarda çocuk, devlet koruması altına alınmaktadır. Koruyucu aile hizmetinin amacı, koruma altındaki çocukları birebir ilgi, koruma, sevgi, destek ve gözetim sağlayacak koruyucu aileleriyle buluşturmaktır. 2023 Haziran itibariyle mevcut koruyucu aile sayımız 135’dir. Hizmetten faydalandırılan 152 çocuğumuz bulunmaktadır. Koruyucu aileler, çocuklara bu dünyada hamilik yapmakta, onların ihtiyaçlarını giderip kendileri ile birlikte hayata tutunmalarını, kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamaktalar" dedi.

Ardından Vali Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, koruyucu aile ve çocuklarla birlikte günün anısına pasta kesti.