Koruyucu Aile Günü münasebetiyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kahvaltı ve eğlence programı düzenlendi.

Düzenlenen programa; Elif Makas, Ürküş Aksun, Vali Yardımcısı Yusuf İzci ve eşi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ve eşi ile koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan koruyucu aile hizmetinde bugün itibariyle 41 koruyucu ailenin yanında 50 çocuğun bulunduğunu belirtti.

Ardından konuşan Elif Makas, çocukların her türlü ihtiyacının devlet tarafından karşılandığını ve çok iyi imkânlarda büyüdüklerini belirterek, koruyucu aileler ile çocuklar arasında kan bağı olmasa da can bağı kurulduğunu görmenin huzurunu yaşadığını belirtti.

Kahvaltı programının ardından eğlence parkurunda doyasıya eğlenen çocuklar daha sonra gökyüzüne balon bıraktılar.