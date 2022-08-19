Erzincan İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından “Koruyucu Aile” konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi.

Erzincan İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından “Koruyucu Aile” konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İl Müftü Vekili Kazım Ural konunun anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci, bu çalışmaların toplumsal farkındalığın arttırılmasına vesile olması temennisiyle konunun hassasiyetine vurgu yapan konuşması ile devam etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile biriminden psikolog Ece Mine Ozan’ın koruyucu aile konusunun resmi ve hukuki boyutuyla ilgili bilgilendirmesinden sonra İl Müftülüğü Vaizi Servet Tiryaki tarafından koruyucu aileliğin fıkhi boyutu hakkında konuşma yapıldı.

Seminer, koruyucu aile olarak bir çocuğun bakımını üstlenen Müzeyyen Beşiktan’ın tecrübe paylaşımlarıyla sona erdi.