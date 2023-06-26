DÜZCE(İHA) – Düzce’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından korunan alanlardan bayram öncesi torbalar dolusu çöp toplandı. Yetkililer; gezelim, görelim, eğlenelim ama kirletmeyelim uyarısı yaptı.

Doğayı seviyorum ama kirletmemeye özen göstermiyoruz. Düzce’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından korunan alanlarımıza giden yol güzergahlarında bayram öncesi çevre temizliği yapıldı. Yetkililer “Cennetten bir parça olan bu alanları korumak hepimizin görevi. Korunan alanlarımızı ziyaret eden vatandaşlarımızdan çevre temizliğine dikkat etmelerini ve çöplerini yerlere atmamalarını rica ediyoruz. Gezelim, görelim, eğlenelim ama kirletmeyelim” uyarısında bulundular.