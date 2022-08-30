UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesini 2022 yılının 8 ayında 150 bini konaklamalı olmak üzere 500 bin turist ziyaret etti.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesini 2022 yılının 8 ayında 150 bini konaklamalı olmak üzere 500 bin turist ziyaret etti.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran tarihi ilçe Safranbolu yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan ve Türkiye’de kent ölçeğinde UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde tek yer olma özelliği taşıyan Safranbolu sokakları ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkarıyor. Tayvan, Güney Kore, Avusturya ve Rusya gibi ülkelerin tercihi olan ilçe nüfusunun yaklaşık 10 katı turist ağırlamayı başardı.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, "Korumanın başkenti" unvanıyla anılan tarihi ilçeyi 8 ayda 150 bini konaklamalı olmak üzere 500 bin turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Turist sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Ergüder, “Kurban Bayramının yaz tatiline denk gelmesi bir parça hareketi azaltmış olsa da yine de şehrimizde 12 aya yayılan bir yoğunluk sürmektedir” dedi.

Eylül, Ekim ve Kasım aylarının Safranbolu turizmi için önemli olduğunu ifade eden Ergüder, “Safranbolu’ya adını veren Safran bitkisi Ekim’in 15’inden başlayım Kasımın 15’ine kadar süren hasat dönemi ile tarladaki güzelliğiyle konuklarımızı büyüleyecektir” diye konuştu.

SAFTİD olarak Safranbolu Belediyesi, kaymakamlık ve diğer kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmalar yapmaya başladıklarını kaydeden Ergüder yerli ve yabancı turistleri tarihi ilçeye davet etti.