Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ‘2025 Aile Yılı’ etkinlikleri kapsamında, kentte gerçekleştirilen Avrupa Hentbol Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaları çerçevesinde Türkiye-İsviçre Hentbol Milli Takım müsabakasına içinde koruma ve bakım altındaki çocukların da bulunduğu 150 kişilik bir ekiple katılarak milli takıma destek verdi.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından toplamda 150 kişilik bir grupla gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar milli takıma destek vermenin coşkusunu yaşarken, heyecan dolu bir maç izleme fırsatı buldu. Etkinlik, çocukların spora olan ilgisini artırmak, sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşmalarını sağlamak amacıyla düzenlendi.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, bu tür etkinliklerle çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceklerini belirterek, çocukların farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine destek olmayı sürdüreceklerini ifade etti.