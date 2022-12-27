Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, 2022 yılının son 6 ayında 57 olaya müdahale etti.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, 2022 yılının son 6 ayında 57 olaya müdahale etti.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 2022 yılı Temmuz ayında kurulan Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi, il genelinde jandarma sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunması, ekolojik dengenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi, çevre suç ve kabahatleri ile ilgili çalışma yürüttü. Koruma timi, 2022 yılının son 6 aylık sürecinde 10 çevre kanunu olayına, 41 su ürünleri kanunu olayına ve 6 hayvan sağlığı zabıtası kanunu olayı olmak üzere toplam 57 olaya müdahalede bulundu.

Ekipler aynı zamanda yaklaşık bin kişiye HAYDİ uygulaması tanıtımı ile çevre ve doğayı koruma konusunda bilgilendirme yaptı.