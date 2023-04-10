Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı, Denetimli Serbestlik Tedbiri altında bulunan ve maddi durumu zayıf olan yükümlülere gıda yardımında bulundu.

İhtiyaç sahibi yükümlülere yardım kolileri Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Koruma Kurulu Başkanı Mehmet Çepni ve Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Hacı Bayram Kızılova’nın katılımıyla Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde dağıtıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni; “Maddi durumu zayıf yükümlülere yapılan yardımın ramazan ayı içerisinde olmasının daha güzel olduğunu, 45 yükümlümüzün ramazan ayındaki gıda ihtiyaçlarının bir kısmının karşılandığını, Sungurlu Koruma Kurulu Başkanlığı olarak ileriki dönemlerde de benzer faaliyetlere devam edileceğini, yardım malzemelerinin alınmasında katkıları olan Alaca ve Boğazkale Belediyesi, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası, Sungurlu Ticaret Borsası, Sungurlu Ziraat Odası, Alaca Ticaret Borsası ve organizasyonu yürüten denetimli serbestlik müdürlüğü personeline Koruma Kurulu adına teşekkür ettiğini” söyledi.