Tunceli’de koruma altında bulunan su samurları, Munzur Çayı’nda dans edip yüzme keyfi yaparken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tunceli’de koruma altında bulunan su samurları, Munzur Çayı’nda dans edip yüzme keyfi yaparken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samurları, Munzur Çayı’nda dans edip yüzerken Doğan Barış Turan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Uzun süre Munzur Çayı’nda yüzen su samurları, daha sonra çay kıyısında bulunan yuvalarına girerek gözden kayboldu.

Su samurlarını görüntüleyen Doğan Barış Turan, “Munzur Çayı kıyısında gezerken bir anda suda dans ederek yüzen su samurlarına denk geldim. Bu türün çok özel ve nesli tükenmekte olduğunu biliyordum. Denk gelince cep telefonu kameramla o anları görüntüledim” dedi.