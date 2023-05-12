Kahramanmaraş’ta koruma altındaki nilüfer çiçekleri, baharda görsel bir şölen sunuyor.

Pazarcık ilçesi Evri Mahallesi’nde ender türlerden olan ve koparmanın cezası bulunan nilüfer çiçekleri baharla birlikte kendini gösterdi. Dağın eteğinden çıkan kaynak su ile beslenen bölgedeki göl ise doğa meraklılarının uğrak noktası oldu.

Fotoğrafçı Fatih Emre Asya, "Kahramanmaraş Fotoğraf ve Sinema Sanatı Amatörleri olarak şehrimizi tanıtmaya yönelik çalışmalar yapmaktayız. Evri’de bulunan doğal gölet ve nilüfer çiçekleri tam bir doğa harikasıdır. Evri Göleti’nin çevre düzenlemesi yapılmalı. Piknik alanı olarak değil elbette. Her daim tertemiz tutulmalı, görevli bulunmalı ve turizme kazandırılmalıdır. Bölge halkı piknik yapanlardan mustaripti. Böyle bir güzelliğin kesinlikle piknik amaçlı kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Etrafının düzenlenip orada görevli bulundurulması çok önemlidir. Çünkü Türkiye’de böyle bir nilüfer göleti var mı bilmiyorum ama varsa bile çok azdır" dedi.