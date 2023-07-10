Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde koruma altında bulunan bir mozaiğin çevresinde 6 kişinin kaçak kazı yaptığı ihbarını alan jandarma ekipleri 3 şahsı suçüstü, 2 şahsı da bölgeye yakın bir alanda yakaladı.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde dün akşam saat 23.30 sıralarında Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; koruma altında bulunan mozaiğin çevresinde 6 kişinin kaçak kazı yaptıkları bilgisi alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, T.Ş., B.G. ve C.Ç. isimli şahısları kaçak kazı yaptıkları esnada suç unsuru malzemeler ile birlikte suçüstü yakaladı. Devriye ekiplerince yapılan sıkı takip sonucu olay yerinden kaçan N.Ö. ve Ö.G. isimli şüpheliler de olay yeri yakınında yakalandı. Olayda kullanıldığı tespit edilen 54 plakalı araç olay yerine yakın bölgede tespit edilerek muhafaza altına alınırken, yakalanan 5 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.