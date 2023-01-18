Koruma altındaki kuşları avladıkları tespit edilen 6 kişi hakkında tanzim edilen idari yaptırım karar tutanağı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Tufanbeyli ve Ceyhan’da silah operasyonu

Tufanbeyli ve Ceyhan’da silah operasyonu

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karataş ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde görevli av koruma memurları ile birlikte gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yapılan kontrolde 6 kişini avcılık belgesi olmadan av yaptıklarını belirledi.

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