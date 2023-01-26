Tunceli’de, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayınladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde bulunan dağ keçisinin kaçak avcılar tarafından vurulması tepki çekti.

Tunceli’de, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayınladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde bulunan dağ keçisinin kaçak avcılar tarafından vurulması tepki çekti.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde geçtiğimiz günlerde Karor Deresi mevkiinde fotoğraf çekimi yapan doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, öldürülen bir dağ keçisi görünce durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi’ne bildirmişti. Olay yerine giden ekiplerin yaptığı incelemede yaban keçisinin kurşunla vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Ekipler, polis ve jandarmaya da bilgi vererek dağ keçisini vuran avcı ya da avcıların yakalanması için çalışma başlatmıştı.

’’Bunlar ülkemizin doğal güzellikleri’’

Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun ve ilçe sakinleri koruma altında bulunan dağ keçisinin avlanmasına tepki gösterdi. Olayın yaşandığı bölgede inceleme yapan Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, “Pülümür Karor Deresindeyiz. İki gün önce burada bir dağ keçisi vurulmuştu. Avcıların avladığı bir dağ keçisiydi. Bunlar ülkemizin ve ilimizin doğal güzellikleridir. Başta Pülümür bölgesi olmak üzere ilimiz yaban hayatıyla, flora ve faunasıyla zengin bir alan. Kaçak avcılıkla mücadelede gerekli önlemlerin alınması gerekir. Bizlere hiç bir zararı olmayan, bizlerden hiç bir beklentisi olmayan bu hayvanlara bu şekilde davranışımızın doğru olmadığını düşünüyorum. Bir karıncaya bastığımız zaman nasıl bir acı hissediyorsak ve insanı bir duyguyla rahatsız oluyorsak bu hayvanlara da o gözle bakıp sahiplenmek bunların güzelliğini görebilmek en güzel duygu olmalı. Bu duyguyla hareket ederek keçileri vuran avcıları şiddetle kınıyorum’’ dedi.

‘’Bunları görünce insanın vicdanı sızlıyor’’

İlçede uzun yıllardır doğa fotoğrafçılığı yapan ve öldürülen yaban keçisine denk gelen Muzaffer Akyüz ise, “On yılı aşkındır bu dağlarda geziyorum. Gezerken de aynı zamanda fotoğraf çekiyorum. Bu geziler esnasında karşılaşmak istemediğim manzaralardan biri de insanların canice katlettikleri hayvanların ölüleri. Bunları görünce gerçekten insanın vicdanı sızlıyor" diye konuştu.