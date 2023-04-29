Koruma altındaki "Benekli Semenderler" Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde görüntülendi.

Kemaliye’de doğa fotoğrafı çekmek için araziye çıkan vatandaşlar, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı için koruma altında bulunan ‘Benekli Semenderleri’ görüntüledi.

Vatandaşlar, son zamanlarda Elazığ, Malatya, Muş, Bingöl ve Bitlis’de görülen ve nesli tükenmek olduğu için koruma altında bulunan "Benekli Semenderi" fark ederek görüntülediler.

İlçede ’Benekli Semendere’ Yağmur Böceği denildiğini aktaran vatandaşlar, “Benekli Semenderlerin uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınanlar arasında ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir canlı türü olduğunu biliyoruz. Bu doğa zenginliklerine sahip çıkmamız lazım” ifadelerine yer verdiler.

“Anadolu Benekli Semenderi, Kemaliye’nin simgesi oldu”

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde ilkbahar ve sonbahar yağmurlarının ardından görülen, nesli tükenme tehlikesi altındaki ’Anadolu Benekli Semenderi’, ilçenin simgesi haline geldi.

Anadolu benekli semenderlerini zaman zaman görüntüleyen doğa fotoğrafçısı ve rehber Şevket Gültekin, nadir hayvanlardan biri olan Semenderin uzun yıllardır ilçelerinde görüldüğünü ve halk tarafından benimsendiğini ifade etti.

Gültekin, “Çocukluğumuzdan beri bu canlıya ilçemiz sokaklarında rastlamak mümkün, kimse zarar vermez, bir süre inceledikten sonra yeniden doğasına bırakır. Yörede yağmur böceği olarak isimlendirdiğimiz bu canlı, doğası ve kültürü ile önemli bir yere sahip olan ilçemizin simgesi haline geldi. Tanıtım ve turizm etkinliklerimizde Anadolu semenderinin resim ve simgelerinizi kullanıyoruz” diye konuştu.