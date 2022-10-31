Edirne’nin Keşan ilçesinde arıları için tütsü yakan şahıs, arıcı körüğünü otluk alana düşürünce yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan arıcı yaralanırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edirne’nin Keşan ilçesinde arıları için tütsü yakan şahıs, arıcı körüğünü otluk alana düşürünce yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan arıcı yaralanırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Yedi Emin Şoförler Otoparkı’nın arka kısmında yer alan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B. (69) arı kovanlarının olduğu yere gelerek, kovan açarken arıyı sakinleştirmek için kullanmak üzere arıcı körüğü hazırladı. Ancak İ.B.’nin elindeki tütsünün düşürmesi üzerine kovaların bulunduğu ve kuru otlarla kaplı alanda yangın çıktı.

Alevler büyüyerek diğer kovanları da sardı, bu sırada yangına müdahale etmek isteyen İ.B. alevlerin ortasında kaldı. Ateş çemberinde mahsur kalan talihsiz adamın üzerine de alevler sıçrarken, şans eseri bölgede bulunan bir başka kişi İ.B.’yi olduğu yerden çıkarmayı başardı.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede tahrip olan yaklaşık 60 arı kovanı ve çevredeki biçilmiş tarlalara yayılan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Sırtında ve bacaklarında 2. ve 3. derece yanıklar oluşan arıcı İ.B. ise ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi olmayan şahsın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.