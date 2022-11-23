Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, vincin ön kısmı yanmaktan kurtulamadı.

Yangının giderek büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gelibolu’ndan Keşan yönüne doğru seyir halinde olan vinç, Korudağ rampasına geldiğinde motor kısmından alev aldı.

Olay, Gelibolu-Keşan kara yolunda bu sabah 09.00 sıralarında meydana geldi.

Edirne’nin Keşan ilçesi Korudağ mevkiinde vinç motor kısmından alev aldı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.

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